Масштабне розкрадання земель: СБУ повідомила про підозру топчиновниці Держгеокадастру

На Чернігівщині начальниці головного управління Держгеокадастру повідомили про підозру. СБУ встановила, що жінка незаконно передавала у власність великі земельні ділянки.

Навесні 2021 року СБУ викрила масштабні схеми з розкрадання земель. Відтак уже друга топ-посадовиця Держгеокадастру отримала повідомлення про підозру.

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Передавала у приватні руки землю

На момент вчинення злочину жінка обіймала посаду виконувачки обов'язків начальниці Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

СБУ встановила, що через неналежне виконання службових обов'язків, вона незаконно підписала низку наказів. За ними вона незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки.

За цим фактом їй повідомлено про підозру за частиною 1 статті 367 – службова недбалість. Наразі триває досудове розслідування та планується притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочинів.

Розкрадання землі: схеми, які розкрили