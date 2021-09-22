СБУ вже прибула на місце обстрілу автомобіля Шефіра

На Київщині триває поліцейська операція з розшуку зловмисників, які обстріляли автомобіля Сергія Шефіра. На місце нападу на першого помічника президента вже прибули співробітники СБУ.

Цю інформацію 24 каналу підтвердив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Наразі подробиць про обстріл відомо небагато.

До теми Обстріл авто Шефіра під Києвом: усе, що відомо про замах на помічника Зеленського

СБУ працює на місці події

У відомстві повідомили, що СБУ, спільно з Національною поліцією та УДО, з'ясовує усі обставини нападу на першого помічника Зеленського. Наразі проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки.



В автомобіль випустили понад 10 куль / Фото Нацполіції

Прокуратура відкрила кримінальну справу

Раніше на місце нападу прибула Ірина Венедіктова. Вона повідомила, що правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження через напад на Шефіра. Попередня кваліфікація – за статтею про замах на вбивство. "Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі", – наголосила генпрокурорка.

Авто Шефіра обстріляли під Києвом: що відомо