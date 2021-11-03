Контррозвідники виявили на Донбасі агентурну мережу ФСБ Росії

На Донеччині контррозвідники СБУ виявили та припинили діяльність членів агентурної мережі. Курувала злочинців Федеральна служба безпеки Росії.

Координував угруповання один із проросійських бойовиків. Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

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Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили громадяни України, які були завербовані на тимчасово окупованій території Донеччини,

– повідомили у Службі безпеки.

Після цього злочинців маршрутували для здійснення розвідки військових об'єктів у районі проведення Операції Об'єднаних сил з метою вчинення на них диверсійних акцій.

Одному оголосили підозру

За даними СБУ, одного з підозрюваних членів мережі затримали. Згодом йому повідомили про підозру та обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Стосовно інших вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії,

– додали правохоронці.

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