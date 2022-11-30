Цього разу на Закарпатті: СБУ знову прийшла з обшуками до Московського патріархату

Працівники СБУ продовжують здійснювати обушки в рупорів Кремля – УПЦ МП. 30 листопада правоохоронці вирішили перевірити монастир Мукачівської єпархії.

СБУ перевіряють монастир на наявність осередку "руского міра"

На території монастиря силовики проводять контррозвідувальні заходи. Вони відбуваються спільно з поліцейськими та військовими.

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Враховуючи збройну агресію Росії, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України,

– наголосили у Службі безпеки України.



СБУ перевіряє монастир УПЦ МП на Закарпатті

Правоохоронці проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених предметів. Крім того, вони перевіряють осіб в монастирі щодо їхньої причетності до діяльності на шкоду України.

У СБУ наголосили, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Правоохоронці хочуть перевірити, чи не використовують єпархію як осередок "руского міра".



Силовики навідалися з обшуками до рупорів Кремля



СБУ продовжують обшуки в УПЦ МП

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22 листопада СБУ навідалася з обшуками до Києво-Печерської лаври. Правоохоронці виявили проросійську літературу, мільйони готівки, а також паспорти та військові квитки СРСР.

Активні обшуки силовики здійснюють в УМП МП на Заході України. В Івано-Франківській області знайшли літературу, в якій заперечують існування українського народу та його мови.

Водночас під час обшуків у Чернівцях секретаря єпархії застукали з оголеним неповнолітнім хористом. Сам архімандрит виправдався, що працівники СБУ буцімто "всіх роздягнули".

У Чернівецько-Буковинській єпархії силовики виявили документи, що підтверджують наявність громадянства держави-агресорки у керівництва єпархіальних структур.

СБУ відкрила вже декілька кримінальних проваджень за статтею про державну зраду.

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