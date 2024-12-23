Генерал-майор СБУ в запасі відповів, чи вдалося очистити спецслужби від агентів Путіна

Росія завжди намагалася розповсюдити свої "щупальці", зокрема, у спецслужби України. Проте за останні 10 років, особливо з початку повномасштабного вторгнення, була здійснена масштабна чистка російських "кротів". Водночас цей процес триває.

Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун сказав 24 Каналу, що боротьба спецслужб є динамічною. Тому що завжди зовнішні сили шукатимуть можливості завербувати когось всередині країни та потім використовувати у власних інтересах.

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Пильність залишається нашою зброєю

Ягун розповів, що проблема в Україні була по 2 напрямкам.

По-перше, агентура не сиділа на нижчому рівні. Росії не були потрібні лейтенанти, капітани, тому що вона отримувала інформацію безпосередньо від деяких керівників – міністрів, депутатів. Цей рівень дозволяв росіянам повністю опановувати всі щаблі і мати дані з перших рук.

Коли після 2014 року почалась чистка у відомствах, вони частково втратили таку можливість. Тому що здебільшого ті, що розкрили себе як прихильники "руского міра", або втекли, або відійшли від можливості отримувати таку інформацію,

– пояснив він.

По-друге, росіяни почали активно працювати на ідеологічній ниві. Була категорія людей, яка не вважала роботу на Росію зрадою. Вони дотримувались думки, що ми нібито "одна держава" та "один народ".

Такі російські наративи закладались з дитинства. Це ми бачили по Кримському, Донецькому, Луганському управлінням. Частина офіцерів Служби безпеки перейшли на службу ворогу, навіть не усвідомлюючи, що вони зраджують свою державу,

– наголосив генерал-майор СБУ в запасі.

Зараз, коли триває кроваве протистояння з Росією, особи, які працюють на неї (це вже третя категорія зрадників), це свідомі вороги. Вони розуміють, що здійснюють зраду.

Якщо до тих, хто раніше був зрадниками, є питання, то до цих немає ані жалю, ані сантиментів,

– зазначив він.

Загалом, за його словами, Служба безпеки та інші органи України значно очистилися, тому що прийшла молода кров. За останні 10 років особовий склад змінився щонайменше на 50%. Ту, кому не довіряли, були або зачищені, або затримані, або самі пішли.

Водночас зараз така ситуація, що, на жаль, поки є ворог на Півночі і проти нас будуть працювати так звані "кроти", їх завжди потрібно буде виколупувати. Тому пильність залишається зброєю тих, хто хоче перемогти,

– підкреслив Віктор Ягун.

Зазначимо, що за словами політолога Олексія Голобуцького, Росія не може створити сталу агентурну мережу в Україні. Тому що агентів, з якими працюють росіяни, СБУ "знешкоджує швидше, ніж ті встигають отримати винагороду за свої злочини". За словами політолога, команда Малюка "розгромила російські мережі" у перший рік війни і продовжує успішно ліквідовувати нову російську агентуру.