Справу закрили, – СБУ прокоментувала повернення одіозного регіонала Левченка в Україну

У СБУ заявили, що колишній нардеп від "Партії регіонів" Микола Левченко вже не перебуває у розшуку. Відповідні зміни відбулися у 2021 році.

Оперативно-розшукову справу закрили за поданням старшого слідчого Нацполіції. Тоді ж одіозного політика зняли з розшуку.

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Що стосується повернення в Україну колишнього народного депутата Миколи Левченка, то це пов'язано з тим, що в 2021 році за поданням старшого слідчого Нацполіції оперативно-розшукову справу щодо нього було закрито, а Левченка знято з розшуку,

– мовиться у повідомленні.

Деталі про закриття справи

У СБУ нагадали, що кримінальне провадження щодо Левченка розпочали у 2014 році.

Йому інкримінували вчинення злочину, який регламентує стаття про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Ще у 2015 році одіозному політику повідомили про підозру. Згодом Апеляційний суд Києва надав дозвіл на затримання Левченка.

Наступним кроком стало те, що провадження передали слідчим Нацполіції.

Реакція СБУ

У СБУ запевнили, що продовжать роботу у цьому напрямку.

"СБУ відстоює позицію, що особи, які своїми діями сприяли країні-агресору, мають понести покарання у межах закону", – наголосили у відомстві.

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