Серйозний ляпас по могутності Росії, – Малюк вперше прокоментував атаку на авіабази

СБУ провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження 4 військових аеродромів у тилу Росії. Йдеться про авібази "Бєлая", "Оленья", "Дягілєво" та "Іваново".

СБУ провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження 4 військових аеродромів у тилу Росії. Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Про це повідомив Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, передає 24 Канал.

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"Як треба – дістанемо і з-під землі"

Василь Малюк розповів, що 1 червня ворог відчув, що відплата за його постійні обстріли України неминуча.

У ході операції вдалося одномоментно уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності Росії,

– наголошує Василь Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США.

За словами Василя Малюка, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Очільник СБУ наголосив, що Україна відпрацювала по абсолютно законних цілях – військових аеродромах та авіації, які щодня бомбардують наші міста. Генерал пообіцяв, що "демілітаризація" Росії триватиме стільки, скільки Росія тероризуватиме українців ракетами і "Шахедами".

Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі,

– запевнив Малюк.