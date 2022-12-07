СБУ проводить обшуки на об'єктах УПЦ МП у 3 областях
Джерело:СБУ
Співробітники СБУ продовжують працювати над виявленням можливої загрози національній безпеці України. 7 грудня стало відомо про проведення обшуків на об'єктах УПЦ МП у трьох областях країни.
Як зазначили в СБУ, контррозвідувальні (безпекові) заходи цього дня проводять у Черкаській, Волинській і Херсонській областях. Там співробітники відомства займаються обшуками на об'єктах УПЦ МП.
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Які об'єкти відвідали співробітники СБУ
- Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);
- Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);
- Успенський собор Української православної церкви (місто Херсон);
- Управління Черкаської єпархії УПЦ;
- Свято-Михайлівський кафедральний собор (місто Черкаси);
- Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (місто Черкаси);
- Управління Умансько-Звенигородської єпархії (місто Умань);
- Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);
- Храм Андрія Первозваного (місто Черкаси);
- Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);
- Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);
- релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (міста Черкаси);
- Канівський Успенський собор (місто Канів Черкаського району).
Як зазначають у СБУ, відповідні заходи проводять спільно з Нацполіцією, а також Нацгвардією. Обшуки – частина системної роботи відомства, спрямованої на протидію підривній діяльності російських спецслужб на території нашої держави.
Враховуючи збройну агресію Росії, відповідні заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского міра" й убезпечення населення від провокацій і терористичних актів,
– наголошують у СБУ.
Правоохоронці підкреслюють, що огляд території та приміщень проводиться безпосередньо при представниках церкви. Проводять перевірку також у приміщеннях готельного типу. Усе це роблять для того, щоб виявити осіб, які можуть бути причетними до дій, які підриватимуть суверенітет України. Крім того, це дозволяє виявити предмети, заборонені до обігу.
У СБУ вкотре наголосили, що діють у рамках Конституції України та чинного законодавства. Крім того, у ній з повагою ставляться як до свободи вибору віросповідання, так і світогляду.
Результати попередніх обшуків вражали
- Наприклад, на Буковині в єпархії УПЦ МП виявили ноутбук, в якому зберігалася дитяча порнографія. Дані файлів свідчать про те, що їх не завантажили з мережі, а зняли на відеокамеру, після чого перекинули на комп'ютер.
- Тим часом секретар УПЦ МП архимандрит Никита, котрого раніше заскочили з 17-річним хлопцем, став єпископом. Хіротонія відбулася 4 грудня, хоча "підвищили" його ще 23 листопада. Він замінить на посаді митрополита Івано-Франківського та Коломийського Серафима, котрий утік до Росії.
- Зауважимо, що в СБУ уже опублікували "церковний список" санкцій РНБО. Переходьте за посиланням, щоб дізнатися, хто до нього потрапив.