Є 2 моменти: чому СБУ лише зараз взялася за московських попів

Вже кілька тижнів Служба безпеки України проводить обшуки в УПЦ МП. Крім того, деяких священнослужителів внесли до "санкційного списку РНБО". Чому СБУ лише зараз взялася за московських попів – читайте у статті.

Чому СБУ лише зараз взялася за московських попів

Про це 24 каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. На його думку, раніше цього не почали, бо не було одностайної позиції у керівництва держави.

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Експерт наголосив, що один з моментів – є інформація в ЗМІ про те, що колишнє керівництво СБУ та навіть помічник в ОП Трофімов були прихильниками УПЦ МП.

Другий момент – позиція СБУ про те, що початок таких активних слідчих дій, зокрема виявлення московських колаборантів у церквах Московського патріархату, може призвести до соціальної нестабільності в країні,

– пояснив Клочок.

Адже, як зазначив політолог, минулого року у Києві проходила хресна хода і там була величезна кількість людей – десятки тисяч прихожан, зокрема серед них були віряни і з Росії. "Тоді влада також нічого не робила, значить всіх все влаштовувало. Сьогодні вже, на щастя, це питання зрушило з місця", – додав він.

Чому виник скандал з УПЦ МП

Експерт припустив, що цей скандал з московськими попами виник через те, що це питання почали "виносити на публіку".

До того ж, українці давно обуруються бездіяльністю правоохоронних органів, де є факти лобіювання "русского міра" через УПЦ МП. На мою думку, точкою неповернення стала після у Києво-Печерській Лаврі, коли прославляли "русскій мір",

– відповів Клочок.

За його словами, багато вірян почали заявляти, нібито вони ходять до церкви не до московських попів, а до Бога. "Але це підміна понять, це неправильно", – вважає він.

Політолог зауважив, що ці процеси треба було робити ще з 1991 року чи хоча б відразу після 24 лютого цього року.

Клочок пояснив, чому СБУ саме зараз взялася за московських попів: відео



Експерт наголосив, що основна проблема (чому не перевіряли московських попів – 24 канал) – це політика. "Церква стала політикою та інструмент просування "русского міра" в Україні, і багато хто цьому толерував", – сказав він.

Клочок переконаний, що початок повномасштабного вторгнення дає унікальний шанс зараз поставити крапку у цьому питанні.

Що ще кому треба доводити? Мені б хотілося, щоб керівники територіальних громад ініціювали ці процеси, і сьогодні не буде "соціального вибуху". Нам треба зробити все швидко, бо ціна цьому – війна і втрати життів українців,

– підсумував експерт.

Обшуки в УПЦ МП: останні новини

У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.