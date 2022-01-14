СБУ розслідує причетність Росії до кібератак: поліція відкрила справу

СБУ розслідує причетність російських спецслужб до масштабної кібератаки на сайти українських держорганів. Поліція почала кримінальне провадження.

Спецслужби кажуть, що була так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів.

Важливо Масштабна кібератака на Україну: усе, що відомо про напад на урядові сайти

Росія може бути причетною

У СБУ наголосили, що є ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами Росії.

Зауважимо, у Центрі інформаційної безпеки теж говорили про російський слід. На це вказує хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, потім – у російських виданнях. Українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

У РНБО теж переконані, що за кібератакою стоїть Росія.

Відкрили справу

У кіберполіції розповіли, що за фактом атаки відкрили кримінальне провадження. Воно стосується несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Тривають слідчі дії.

Детальніше про кібератаку

На українські урядові сайти здійснили кібератаку вночі 14 січня. Хакери "зламали" понад 70 державних веб-сайтів. Серед них:

Міносвіти,

МЗС,

ДСНС,

Кабміну,

Дії.

Однак контент сторінок не змінювали. Витоку персональних даних теж не сталось. Фахівці СБУ разом з адміністраторами міністерств і відомств вже відновили роботу більшості ресурсів.

У Держспецзв'язку повідомляли, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.

До теми – Хотіли залякати українців, – експрацівник СБУ про кібератаки на урядові сайти: