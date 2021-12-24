СБУ стала дієвим інструментом у роботі РНБО, – Баканов про безпеку держави

Президент Зеленський запевняє, що СБУ перестала бути "кошмаром для бізнесу", а натомість стала "кошмаром для сепаратистів та зрадників". Голова Служби Іван Баканов наголосив на успішній співпраці з іншими структурами.

Про це Зеленський повідомив на підсумковому засіданні колегії СБУ, що відбулося в Києві. Він вважає, що поняття безпеки має широкий вимір.

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Українці мають бути убезпечені від терактів та ворожої пропаганди

Це захищені кордони, захищена критична інфраструктура, захищена економічна та енергетична незалежність,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що громадяни й держава мають бути убезпечені від терактів і вільні від ворожої пропаганди. Наразі, вважає президент, це найбільш актуальний запит суспільства.

СБУ перестала бути "кошмаром для бізнесу", – Зеленський

Щодо роботи Служби безпеки, то глава держави вважає, що вона за останній рік перестала бути "кошмаром для бізнесу" і стала "кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів".

У цьому контексті я хочу подякувати за важливу інформацію та пропозиції для засідань РНБО. Ми зробили для захисту нашої безпеки багато важливих речей, які мали бути зроблені ще у 2014 році,

– констатував Зеленський.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов наголосив, що у 2021 році СБУ у співпраці з представниками інших силових структур протидіяла ключовим загрозам державної безпеки.

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СБУ стала дієвим інструментом РНБО, – Баканов

Мовиться про масштабні військові навчання на кордоні, вибори до російських органів влади на окупованих територіях України, міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС, кібератаки на органи влади.

Це був рік системного захисту інтересів держави. СБУ стала дієвим інструментом у роботі РНБО. Ми скоординовано й ефективно протидіяли гібридній війні, дестабілізації, працювали над збереженням економічного потенціалу країни,

– розповів Баканов.

За словами Баканова, гібридна війна стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм. Спецслужби Росії посилюють підрозділи, які працюють проти України.

Які завдання перед СБУ постав Зеленський:

захист національних інтересів і державності,

протидія російській агресії та гібридній війні,

захист критичної інфраструктури,

контррозвідувальна діяльність;

боротьба з тероризмом в усіх його проявах;

кібербезпека.

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