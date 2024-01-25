У СБУ відреагували на збиття Іл-76: там відкрили провадження

Служба безпеки України 25 січня відреагувала на падіння російського літака Іл-76 над Бєлгородом. Там зазначили, що відкрили кримінальне провадження за цим фактом.

Відповідну інформацію 24 Каналу повідомила пресслужба структури. Розслідування факту падіння Іл-76 триває.

Дивіться також Іл чекає на вас, це неминуче, – Кислиця відповів Лаврову на закиди щодо падіння літака і Бучу

Деталі від СБУ

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака російської армії Іл-76 у Бєлгородській області. Зазначається, що розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу України. Мовиться про порушення законів та звичаїв війни.

Наразі структура проводить комплекс заходів для з'ясування усіх обставин падіння російського літака. Досудове розслідування триває.

Що відомо про падіння Іл-76

24 січня над Бєлгородською областю впав російський літак Іл-76. Російські пропагандисти одразу почали стверджувати, буцімто всередині були українські полонені, а збила його Україна.

Водночас, окупанти опублікували "список" українців, які нібито були на борту. У цьому "переліку" є Коноваленко Максим Анатолійович 1990 року народження, якого обміняли під час наймасштабнішого обміну військовополоненими 3 січня 2024 року. Також "документ" не має жодних підписів чи печаток.

Експерти та OSINT-аналітики повідомили, що літак Іл-76 з бортовим номером RA-78830, який впав у Бєлгородській області, летів від кордону з Україною. Ймовірно, він міг везти саме зброю зі Сходу, а не полонених.

Водночас росіяни заявляють, нібито літак збили західною ППО – однак експерти переконують, що на місці залишки ракет саме радянської протиповітряної оборони. А прямо перед цим у Бєлгородській області працювала російська ППО – цілком ймовірно, що росіяни самі вдарили по своєму літаку, як неодноразово було раніше.