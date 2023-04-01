СБУ викликала "Пашу Мерседеса" на допит

Після того, як СБУ вручила митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю підозру, його викликали на допит. У пресслужбі Московського патріархату заявляють, що процедура розпочнеться о 12:00.

Після цього відповідні органи вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу для "Паші Мерседеса".

Важливо СБУ вручила підозру "Паші Мерседесу"

У чому звинувачують Лебедя

Проросійському попу працівники СБУ вручили підозру за критику ПЦУ і Константинопольського патріархату. Його звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Максимальне покарання за статтю 436 – позбавлення волі на строк до 3 років, за статтю 161 – позбавлення волі на строк до 5 років.

В УПЦ заявляють, що наразі у будинку митрополита проводять обшуки. На 12:00 йому призначили допит, після якого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

Павло, ймовірно, дуже поспішав на допит, а його помічники – нервували. Напруги не витримала навіть банка з малиновим варенням, яку намагався забрати з собою митрополит. Вона розбилась, а представники УПЦ МП так і залишили її посеред дороги.

Нагадаємо, що 29 березня "Паша Мерседес" записав відеозвернення, у якому розкидав погрози та прокльони у бік української влади. Крім того, він також заявляв, що нібито Бог не простить лідеру держави вигнання Московської церкви з Лаври. Ба більше, у своєму зверненні представник УПЦ МП також заявив, що не поїде, поки "всіх не похоронить".

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