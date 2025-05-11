"Вони чекали краху України": що може критися за агентурною грою угорської влади

В Україні вперше було викрито агентурну мережу військової розвідки Угорщини, що працювала проти нашої держави. СБУ затримала двох агентів, які були колишніми українськими військовими. Такі дії з боку Угорщини не є випадковими.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, як саме Україна має здійснювати власну безпеку від "буйних" сусідів. Також у відповідь Угорщина затримала колишнього українського дипломата, якого звинуватила у "шпигунстві".

Важливо Україна та Угорщина звинуватили одна одну у шпигунстві: що відомо про інцидент

Дали по руках

Загородній нагадав, що 24 лютого 2022 року спостерігалися дивні рухи угорської армії у бік Закарпаття, що підтверджують багато свідків.

Путін міг пообіцяти Орбану Закарпаття. Вони чекали краху України для того, щоб його окупувати. Угорщина, очевидно, вороже ставиться до України. Цього разу їм дали по руках – затримали агента, щоб іншим було зрозуміло, що не треба "балуватися",

– наголосив політтехнолог.

Водночас чим сильнішим буде контррозвідувальний режим, чим сильнішою буде українська армія і чим більше Україна буде мати ракет дальністю 1000 чи 2000 кілометрів, тим, за його словами, спокійніше будуть себе поводити "буйні" сусіди.

Вони менше патякатимуть про "територіальні претензії" до України та фільтруватимуть кожне слово в бік нашої країни,

– підкреслив Тарас Загородній.

Він підсумував, що безпеку гарантують спецслужби та сильна армія, і тоді мирні стосунки з сусідами будуються конструктивніше.

Зазначимо, що СБУ розкрила угорську агентурну мережу, що діяла проти України. Було затримано чоловіка та жінку, колишніх українських військових, куратором яких був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини.

Агенти мали збирати інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукати вразливих місця у наземній і повітряній обороні регіону. Також вони вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів.

Шпигунам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Яка реакція Угорщини