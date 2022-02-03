СБУ викрила нову мережу ворожих інтернет-агентів, які закликали до захоплення влади в Україні
Джерело:СБУ
СБУ викрила міжрегіональну мережу ворожих агентів. У мережі вони закликали до захоплення влади та зміни меж території України.
Пресслужба СБУ повідомила, що українські силовики системно протидіють інформаційно-підривній діяльності російських спецслужб. Цього разу зловмисники розташували свої "осередки" від Донеччини до Закарпаття.
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Інтернет-агенти використовували десятки фейкових акаунтів. Деструктивний контент вони репостили з російських пропагандистських сайтів, а також – поширювали через соцмережі. Зокрема, заборонені в Україні.
Діяльність агентів координували представники спецслужб Росії.
Через розповсюдження провокаційних закликів вони намагались розхитувати внутрішньополітичну обстановку в різних регіонах нашої країни,
– мовиться у повідомленні.
Де виявили інтернет-агентів
- У Маріуполі. Місцевий житель агітував до порушення територіальної цілісності України. Окрім того, він закликав до агресивної війни проти нашої країни та популяризував окупантів.
- У Кропивницькому. Представник місцевої ГО через інтернет закликав до захоплення влади в Україні.
- На Закарпатті. Двоє місцевих жителів за завданням своїх "кураторів" агітували за зміну меж території України.
На Луганщині затримали ексбойовика
- Ексбойовика затримали на окупованій частині Луганщини.
- Чоловік намагався виїхати на підконтрольну Україну та отримати пенсію.
- До лав окупантів ексбойовик долучився у травні 2015 року. Тоді обслуговував техніку, а також – облаштовував фортифікаційні споруди.
- Згодом чоловік посварився з бойовиками та переховувався.
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