СБУ викрила нову мережу ворожих інтернет-агентів, які закликали до захоплення влади в Україні

3 лютого 2022 , 13:37
Читать новость на русском

Джерело:

СБУ

СБУ викрила міжрегіональну мережу ворожих агентів. У мережі вони закликали до захоплення влади та зміни меж території України.

Пресслужба СБУ повідомила, що українські силовики системно протидіють інформаційно-підривній діяльності російських спецслужб. Цього разу зловмисники розташували свої "осередки" від Донеччини до Закарпаття.

Зауважте Ховалась від правосуддя: СБУ затримала терористку з банди "П'ятнашка"

Інтернет-агенти використовували десятки фейкових акаунтів. Деструктивний контент вони репостили з російських пропагандистських сайтів, а також – поширювали через соцмережі. Зокрема, заборонені в Україні.

Діяльність агентів координували представники спецслужб Росії.

Через розповсюдження провокаційних закликів вони намагались розхитувати внутрішньополітичну обстановку в різних регіонах нашої країни,
– мовиться у повідомленні.

Де виявили інтернет-агентів

  • У Маріуполі. Місцевий житель агітував до порушення територіальної цілісності України. Окрім того, він закликав до агресивної війни проти нашої країни та популяризував окупантів.
  • У Кропивницькому. Представник місцевої ГО через інтернет закликав до захоплення влади в Україні.
  • На Закарпатті. Двоє місцевих жителів за завданням своїх "кураторів" агітували за зміну меж території України.

На Луганщині затримали ексбойовика

  • Ексбойовика затримали на окупованій частині Луганщини.
  • Чоловік намагався виїхати на підконтрольну Україну та отримати пенсію.
  • До лав окупантів ексбойовик долучився у травні 2015 року. Тоді обслуговував техніку, а також – облаштовував фортифікаційні споруди.
  • Згодом чоловік посварився з бойовиками та переховувався.

СБУ нарешті стала жахом для зрадників України: дивіться відео

 

 

 

Автор: Мар'яна Бекало