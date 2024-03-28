Його дід міг бігати з упівцями, – Малюк розповів про підполковника, що інформував ФСБ "за ідею"

СБУ разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським змогли викрити російського агента, який був підполковником української армії. Це сталося, коли Сирський очолював ОСУВ "Хортиця".

Зокрема, цей агент передавав інформацію російській ФСБ, а також працював на службу "суто за ідею". Про це в інтерв'ю Олені Фроляк розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає 24 Канал.

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Український підполковник співпрацював з ФСБ суто "за ідею"

У розмові Малюк пригадав, що разом із генералом Сирським СБУ "розробляла і реалізовувала" військовослужбовця ЗСУ, який виявився державним зрадником. Цього російського агента служба виявляла досить довго.

Саме в ОСУВ "Хортиця" працював цей зрадник. За словами Малюка, генерал Сирський дуже допомагав СБУ в документуванні усієї необхідної для викриття інформації.

"Було зрозуміло, що він (російський агент – 24 Канал) передає ворогові всю можливу розвідувальну інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити й затримати. Він був у званні підполковника", – розповів глава СБУ.

Водночас Малюк зізнався, що був здивований, дізнавшись деталі вербування і роботи з ворогом. Як виявилося, затриманий підполковник відмовився від зарплати у ФСБ і працював "за ідею". Ба більше, цей чоловік є сам родом із Волині.

Він є корінним жителем і уродженцем Волинської області. І його дід потенційно бігав з автоматом серед упівців і воював проти ворога. А він (підполковник – 24 Канал) по-іншому проявився,

– наголосив голова СБУ.

Зрештою, за словами Малюка, вдалося з’ясувати, що військовослужбовець був частиною мережі ворожих агентів. Адже після цього СБУ викрила підполковника Нацгвардії, який теж працював на ворога.

Малюк також в інтерв'ю додав, що за 2023 рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж

в Україні. Водночас у самій спецслужбі за останній рік не було витоків інформації про планування і підготовку спецоперацій. Найбільша із цих мереж, у яку входили державні зрадники, діяла у Миколаївській області.