У Дніпрі працівники Служби безпеки викрили злочинців, які зламали закриту електронну систему судових рішень. Вони передавали інформацію про обшуки кримінальним елементам.

Одному з організаторів схеми вже повідомили про підозру. Слідчі встановлюють усіх причетних до махінації осіб. До теми В Одесі лікарі вимагали гроші за безкоштовні операції, – СБУ Що відомо про схему та її організаторів Схему організували декілька адвокатів разом із районним суддею.

Ділки у схемі незаконно отримали електронні доступи до закритого реєстру судових рішень.

Їхніми клієнтами були очільники кримінальних угрупувань.

Злочинців цікавила інформація про заплановані слідчі дії: зокрема про обшуки та затримання.

СБУ затримало злочинців, які зламали закритий реєстр судових рішень / Фото СБУ Зловмисники передавали інформацію криміналітету: ті встигали знищити речові докази або переховувались від слідства.

У порушників виявили роздруківки судових рішень та засоби комунікації.

Відкрито кримінальне провадження про незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

Оскільки ці дії виконувались у змові, учасникам схеми може загрожувати від 3 до 6 років ув'язнення.

Затримання злочинців / Фото СБУ