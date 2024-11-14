Полоненому Лі Вон Чолю, який встановив прапор Росії над Луганською ОДА, світить 15 років тюрми

Після багатьох років співпраці з окупантами Лі Вон Чоль потрапив у полон до ЗСУ. СБУ розслідує його роль у бойових діях на сході України.

Лі Вон Чолю, відомому також під іменем Герман Прокопів, оголосили про підозру. Він є громадянином України корейського походженя. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Службу безпеки України.

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Чому СБУ підозрює Лі Вон Чоля

У 2014 році він був причетний до захоплення будівлі Луганської обласної адміністрації, де замінив український прапор на російський. Після цього він приєднався до бойових підрозділів окупантів і брав участь у військових діях проти українських сил на сході країни.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він продовжував співпрацювати з ворогом, захоплюючи нові території, зокрема в Луганській та Донецькій областях. У жовтні цього року під час бойових дій в районі Спірного на Донеччині він потрапив у полон після того, як його рота була знищена українськими силами.

Зверніть увагу! Після затримання Лі Вон Чоль надав свідчення щодо своєї участі у захопленні Луганська у 2014 році, а також розповів про воєнні злочини, які здійснювали російські загарбники. За його дії йому були висунуті звинувачення в державній зраді, порушенні територіальної цілісності України та участі в незаконних збройних формуваннях.

Наразі він перебуває під арештом, і йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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