СБУ затримала зрадника, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС

В Україні вкотре затримали ворожого агента. Він збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС.

СБУ затримала ворожого агента на Миколаївщині. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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СБУ вкотре затримала ворожого інформатора

Як стало відомо, зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів наших захисників, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Закриті відомості потрібні були російським загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах.

За виконання завдань інформатор отримував гроші від своїх російських "кураторів". Задокументовано, що фігурант одержав від агресора на власну банківську картку 2 тисячі гривень "авансу",

– розповіли правоохоронці.

У підсумку слідчі СБУ затримали зловмисника. У нього вилучили телефон з доказами злочинної діяльності.

Так, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба залучила до співпраці у лютому 2023 року.

"У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських телеграм-каналів", – зазначили в СБУ.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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