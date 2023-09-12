СБУ викрила в'язня-агента ФСБ, який шукав коригувальників для російських ударів по Львову

Кіберфахівці Служби безпеки викрили агента ФСБ, який, сприяв у підготовці повітряної атаки Росії на військову та критичну інфраструктуру Львівської області. При цьому він відбуває покарання у виправній колонії регіону.

Для збору інформації й наведення російських ракет та дронів на українські об'єкти, фігурант намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в’язень хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих "на волі".

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Як ФСБ завербувала в'язня

Зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину. У поле зору ФСБ потрапив через свої коментарі на підтримку збройної агресії Росії проти України, які викладав в "Однокласниках".

Потім російська спецслужба провела дистанційне вербування в’язня під виглядом його знайомства з громадянкою Росії.

Які цілі цікавили Росію на Львівщині

Російських загарбників цікавили пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції. Також завданням в'язня було надання фотографій електричних підстанцій Львівщини після ракетних обстрілів, щоб можна було оцінити їхній стан.

Усю отриману від них розвідінформацію російський агент мав передавати своєму "куратору" з ФСБ.

За кожне виконане завдання ворожа спецслужба "гарантувала" від 1 до 5 тисяч доларів США. Сума залежала від важливості українського об’єкта.

Листування зрадника: фото СБУ

Що писав зрадник у соцмережах

В Офісі генпрокурора розповіли, що писав окупант в "Однокласниках". Там він виправдовував політику окупантів й називав правомірною окупацію українських територій.

Також він дискредитував чинну владу України, зневажав українську націю та ЗСУ та писав, що нас очікує поразка у війні. При цьому він поширював фейки, що українські диверсанти нібито вбивають цивільних, дітей й беруть в заручники місцевих жителів. Ба більше, він писав що "Україна тепер як Аль-Каїда", а Героя України Да Вінчі називав нацистом.

З тюрми може не вийти: тепер зловмиснику загрожує довічне ув'язнення

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за 5 статтями:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

Тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.