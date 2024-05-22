Готував захоплення Вовчанська: СБУ викрила інформатора Росії на півночі Харківщини

СБУ вдалося затримати російського інформатора, який готував захоплення Вовчанська на Харківщині. Шпигун подорожував по прифронтовій місцевості та фіксував координати розташування українських військ.

Повідомляючи інформацію окупантам, їхній спільник докладно описував розташування українських захисників. Отриману інформацію ворог планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.

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СБУ затримала російського шпигуна на Харківщині

У спецслужбі розповіли, що їм вдалося зірвати потрапляння стратегічно важливої інформації про Сили оборони на півночі Харківщини до рук ворога.

Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ,

– розповіли правоохоронці.

Російським інформатором став місцевий підприємець, який під виглядом розв'язання комерційних питань об’їжджав прифронтову зону та приховано фіксував розташування українських військ.

Затриманий російський шпигун / Фото СБУ

Зокрема, зловмисник використовував і своїх колег для збору інформації, у яких випитував "потрібну" інформацію під час буденних розмов. Опісля фігурант узагальнював усю отриману інформацію та передавав її у голосових повідомленнях до російської розвідки.

"Звітуючи" окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів", – зазначили в СБУ.

На щастя, співробітникам СБУ завчасно вдалося викрити російського інформатора та затримати його. Також співробітниками проведено додаткові заходи, щоб убезпечити позиції українських військ.

Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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