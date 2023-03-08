"Де роздають повістки": СБУ почала полювання на телеграм-канали, що допомагають уникнути призову

Правоохоронні органи взялись за анонімні телеграм-канали, що в умовах воєнного стану та загальної мобілізації допомагають недобросовісним громадянам уникнути призову. Власне, було уже заблоковано 26 таких ресурсів.

У середу, 8 березня, у пресслужбі Служби безпеки повідомили, що кіберфахівці структури заблокували 26 телеграм-каналів, які допомагали певним військовозобов'язаним громадянам уникати мобілізації. Очевидно, це лише початок боротьби з такими спільнотами.

Дивіться також Привид нової холодної війни, боротьба за Глобальний Південь: що західні ЗМІ пишуть про Україну

Що саме робили ці телеграм-канали

Як відомо, уже недоступні ресурси "повідомляли" своїм підписникам, зокрема, про те, де саме представники ТЦК вручають повістки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях. Разом з тим вони закликали "ховатися" військовозобов'язаних від призову, що не є законним.

Для збору відомостей про "локації" використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Через постійне "оновлення" інформації деструктивні канали швидко "нарощували" власну аудиторію, яка перевищила 400 тисяч підписників,

– йдеться в повідомленні СБУ.

Окрім того, там зазначено, що адміни таких пабліків заробляли на цьому, адже брали гроші за розміщення реклами у своїх телеграм-каналах.

Важливо, що співробітникам СБУ уже вдалось встановити особи всіх організаторів злочинної діяльності. Серед них – двоє власників SMM-компанії, яка просуває певні інтернет-ресурси зі залученням "ботоферм" (фабрик роботів).

Як силовики ходили в гості до адмінів недобросовісних телеграм-каналів / Фото СБУ

Варто додати, що під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили:

комп'ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій;

банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Зверніть увагу! Шістьом адміністраторам таких пабліків планують оголосити підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу. У ній йдеться, зокрема, про перешкоджання законній діяльності військових формувань.

Очікується, що зловмисникам оберуть міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Очевидно, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Дивіться також Радянське "свято весни й краси": що не так із 8 березня, як його переосмислити і як вітати жінок

СБУ затримала на Закарпатті "церковного блогера"

До цієї теми згадаємо, що 7 березня стало відомо про затримання правоохоронцями так званого "церковного блогера" зі Закарпаття. Чоловік у своїх соціальних мережах розповідав про те, що Православна церква України є сектантською організацією, а люди, що є її прибічниками, – сатаністами.

Йому оголошено підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу. У ній йдеться про "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".