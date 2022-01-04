СБУ за грудень відбила понад 50 кібератак на органи влади
4 січня 2022 , 14:09Читать новость на русском
Джерело:пресслужба СБУ
Україна за грудень 2021 року відбила майже 60 кібератак. Наступи здійснювали на інформаційні системи державної влади.
Спеціалісти з кібербезпеки Служби безпеки України проаналізували 28 тисяч критичних подій інформаційної безпеки. Мовиться про ті, які виявили у грудні.
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Фахівці нейтралізували і припинили 59 хакерських атак за допомогою низки інструментів. Вони виявили такі головні кібератаки:
- кібернапад на веб-додатки;
- з'єднання з командно-контрольними серверами;
- намагання отримати несанкціонований доступ;
- шкідливе програмне забезпечення.
Припинені та нейтралізовані атаки за грудень / Інфографіка СБУ
В Україні функціонує SIEM – система управління подіями інформаційної безпеки. Вона аналізує стан безпеки нашої держави в інформаційному просторі.Зауважимо! За словами експертів, Росія має спроможності напасти на Україну в інформаційному просторі. Водночас наша держава поки не може протистояти.
Захист кіберпростору України: що відомо
- Велика Британія та США направили в Україну експертів з кібервійни. Це зробили для того, аби наша держава могла протистояти Росії.
- Грузія, Литва та Україна мають намір створити спільну групу з кібербезпеки. Про це повідомили у Міністерстві оборони.
- Україна продовжує розвивати свої спроможності у протидії кібербатакам на урядовому рівні.
- Водночас у Раді нацбезпеки й оборони України продовжують фіксувати збільшення кількості хакерських нападів. Активізувалися спецслужби із Росії та Білорусі.
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