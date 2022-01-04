СБУ за грудень відбила понад 50 кібератак на органи влади

4 січня 2022 , 14:09
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Джерело:

пресслужба СБУ

Україна за грудень 2021 року відбила майже 60 кібератак. Наступи здійснювали на інформаційні системи державної влади.

Спеціалісти з кібербезпеки Служби безпеки України проаналізували 28 тисяч критичних подій інформаційної безпеки. Мовиться про ті, які виявили у грудні.

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Фахівці нейтралізували і припинили 59 хакерських атак за допомогою низки інструментів. Вони виявили такі головні кібератаки:

  • кібернапад на веб-додатки;
  • з'єднання з командно-контрольними серверами;
  • намагання отримати несанкціонований доступ;
  • шкідливе програмне забезпечення.


Припинені та нейтралізовані атаки за грудень / Інфографіка СБУ

В Україні функціонує SIEM – система управління подіями інформаційної безпеки. Вона аналізує стан безпеки нашої держави в інформаційному просторі.

Зауважимо! За словами експертів, Росія має спроможності напасти на Україну в інформаційному просторі. Водночас наша держава поки не може протистояти.

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Автор: Анастасія Мигидюк