Корегував вогонь по автівці Прокудіна: СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА
Джерело:"Дзеркало тижня"
На життя очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна намагалися скоїти замах. Зловмисник стежив за автівкою посадовця, щоб корегувати ворожий вогонь.
Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади. Він наголосив, що зловмисника вже затримали.
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Деталі спецоперації
Малюк розповів, що один з місцевих жителів Херсона разом із ворожими спецслужбами організовував замах на життя голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Так, зловмисник стежив за автівкою посадовця, а з глибини 12 кілометрів був запущений ворожий FPV-дрон. У комплексі вони мали коригувати ворожий вогонь.
СБУ вчасно зреагувала та змогла запобігти замаху. Зловмисника вдалося затримати 10 квітня на завершальному етапі замаху.
Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по машині Прокудіна. Все це вдалося задокументувати. Його затримано на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, завдяки нашим хлопцям, посаджений вчасно,
– розповів Малюк.
СБУ викриває ворожих агентів: останні новини
- СБУ продовжує викривати російських агентів. Так, 10 квітня вдалося затримати екснардепа-"регіонала" на спробі втечі з України. Він працював у Бахмутській міськраді, й коли російські військові захопили частину регіону, фігурант пішов на співпрацю з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.
- Також українським спецслужбам вдалося затримати соратницю Шарія, яка поширювала проросійські ІПСО й намагалася зірвати мобілізацію в Україні. Жінка була адміністратором телеграм-пабліка, у якому за кураторства російських спецслужб поширювала прокремлівські наративи.
- На Сумщині затримали російського агента, який корегував російські авіаудари. Зрадника затримали, коли він намагався встановити точні координати військового об'єкта, щоб передати їх російським спецслужбам.