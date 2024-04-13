Корегував вогонь по автівці Прокудіна: СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА

На життя очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна намагалися скоїти замах. Зловмисник стежив за автівкою посадовця, щоб корегувати ворожий вогонь.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади. Він наголосив, що зловмисника вже затримали.

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Деталі спецоперації

Малюк розповів, що один з місцевих жителів Херсона разом із ворожими спецслужбами організовував замах на життя голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Так, зловмисник стежив за автівкою посадовця, а з глибини 12 кілометрів був запущений ворожий FPV-дрон. У комплексі вони мали коригувати ворожий вогонь.

СБУ вчасно зреагувала та змогла запобігти замаху. Зловмисника вдалося затримати 10 квітня на завершальному етапі замаху.

Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по машині Прокудіна. Все це вдалося задокументувати. Його затримано на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, завдяки нашим хлопцям, посаджений вчасно,

– розповів Малюк.

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