СБУ затримала 5 ворожих агентів і викрила ще 2 колаборантів на Київщині й Херсонщині

17 квітня 2022 , 15:09
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Джерело:

фейсбук СБУ

Служба безпеки продовжує виявляти та затримувати ворожих агентів та колаборантів. Днями правоохоронці затримали їх на території Київщини, Херсонщини, Одещини та кількох інших областей.

У Службі безпеки України наголосили, що розслідують кожен факт зради, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.

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Ситуація з виявленням ворогів в Україні

  • На Одещині співробітникам спецслужби вдалося нейтралізувати агентурну мережу, яка працювала на країну-агресора. Там затримали трьох її агентів.
  • У Київській області спіймали місцевого жителя – самопроголошеного голову Димерської ОТГ, який добровільно погодився на співпрацю з ворогом.
  • На Херсонщині СБУ оголосила заочну підозру самопроголошеному керівнику цивільної адміністрації Нової Каховки.
  • У Дніпропетровській області спецпризначенці затримали російського агента, який коригував ракетні обстріли.
  • У Миколаєві спіймали місцеву жительку, яка систематично "доповідала" окупаційним військам щодо ситуації в місті.

Нагадаємо, днями Служба безпеки затримала вінничанина, який фіксував переміщення українських військових та передавав інформацію ворогу.

СБУ про викриття ворожих агентів і колаборантів: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська