Хотів стати нардепом, щоб шпигувати для ФСБ: в Україні спіймали агента "Мазепу"

Служба безпеки України затримала в Одесі зрадника, що мав намір балотуватися до Верховної Ради України. Його ціллю було шпигування для служби безпеки Росії.

Служба безпеки України провела спецоперацію, у результаті якої затримала агента ФСБ. Він збирав розвіддані та готував диверсії на території регіону.

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Що відомо про ворожого агента

Фігурант справи протягом останнього місяця активно займався "розкруткою" власного образу, як потенційного кандидата у народні депутати України.

Аби все виглядало переконливо, чоловік вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом.

За матеріалами слідства, гроші на обидва "проєкти" були виділені спецслужбою Росії. За даними Офісу Генерального прокурора підозрюваний встиг отримати за розвіддані 1300 доларів США авансу. Його затримали під час фіксації об’єкта енергетичної інфраструктури в Одесі.

СБУ спіймала агента "Мазепу" / Фото Служба безпеки України

Задокументовано, що російський агент намагався виявити локації ППО та засоби берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ.

СБУ йде по гарячих слідах

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час виконання ним дорозвідки місцевості поблизу одного з українських об’єктів.

Слідство зазначило, що затриманим є місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у жовтні цього року. Тоді ж отримав оперативний псевдонім "Мазепа".

Підготовка "Мазепи" до шпигування

Чоловік для фото та відеофіксації "потрібних" об'єктів придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки.



Фігурант здійснював передачу отриманих відомостей через популярний месенджер. Щоб максимально замаскувати "сеанси" зв'язку, чоловік використовував різні телефонні номери та акаунти.

Агент згодом написав заяву кремлівської партії "Єдіная Расія". Він сподівався, що у разі захоплення регіону зможе увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації Росії.

Правоохоронці під час обшуку за місцем проживання затриманого виявили мобільний телефон із доказами комунікації з агресором.

Покарання для шпигуна

На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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