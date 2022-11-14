На Херсонщині спіймали бойовика Росії, який стріляв у мирне населення
Джерело:СБУ
Служба безпеки та спецпризначенці ЗСУ встановили місцеперебування і затримали бойовика терористичної організації "днр". Він воював проти України у складі російської армії.
На Херсонщині затримано бойовика терористичної організації "ДНР"
Терорист знущався, погрожував вбивством і стріляв у місцевих жителів. Його затримали на Херсонщині.
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Наразі йому вже повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, затриманим є мешканець міста Жданівка Донецької області, який у 2014 році добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації.
На початку повномасштабного вторгнення зрадника "відрядили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку "народної міліції "днр"". Там він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.
Бойовик Росії, який стріляв у мирне населення Херсонщини / Фото СБУ
Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ.
У пресслужбі відзначили, що наразі триває розслідування для притягнення винного до відповідальності.
Справи СБУ: останні новини
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- Відомство встановило особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ Росії. Він бере активну участь у бойових діях проти ЗСУ на сході України. Російському генералу повідомили про підозру.
- Крім того, СБУ повідомила про підозру так званому очільнику "міністерства охорони здоров'я" Криму. Він змінив медичну систему півострова під військові потреби російських окупантів.
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