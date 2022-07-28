СБУ викрила схему видачі українських паспортів російським диверсантам

російські диверсанти намагалися отримати фальшиві українські паспорти. Аби легалізуватися в Україні, росіяни готові були платити великі гроші.

В Україні група ділків налагодила виробництво фальшивих українських паспортів. Незаконну схему викрила Служби безпеки України.

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Хто організував незаконну схему

Виробництво незаконних документів організував колишній податківець із Донецька, який після тимчасової окупації обласного центру перебрався до Харкова.



Житель Харкова налагодив незаконне виробництво паспортів / Фото СБУ

Як уточнили в Офісі Генерального прокурора, ідея для "бізнесу" у чоловіка виникла ще у лютому. Тоді з ним зустрівся громадянин росії, який захотів отримати український паспорт. Як з'ясувалося згодом, росіянин був диверсантом, який планував легалізуватися в Україні.

Чоловік, який у минулому працював податківцем у Донецьку, зазначив, що він зможе вплинути через свої зв’язки на осіб, уповноважених за прийняття рішень щодо виготовлення та видачі паспорту,

– йдеться в повідомленні.

Скільки коштував фальшивий паспорт

Зловмисник оцінив свої послуги для громадянина держави-агресорки у 4 тисячі доларів. росіянин надав йому свої фотокартки, а також першу частину коштів – 3 тисячі доларів.



Фальшивий паспорт коштував 4 тисячі доларів / Фото СБУ

Аби отримати готовий паспорт, "замовник" мав зустрітися із організатором схеми у місті Жовті Води Дніпропетровської області. Там СБУ затримала виробника фальшивих документів на "гарячому" – коли той забирав "другий транш" за готовий паспорт.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, проти зловмисника відкрили кримінальну справу за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати максимальне покарання – позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.



Харків'янина затримали на "гарячому" / Фото СБУ

"Слідство триває, правоохоронцями буде надана кримінально-правова оцінка діям інших фігурантів кримінального провадження", – йдеться у повідомленні.

Боротьба із російськими диверсантами в Україні

Ворог намагався здійснити перекидання ДРГ на підконтрольну Україні територію з окупованої Херсонщини. Проте підрозділ не зміг прорватися біля Ольгиного та відступив.

На Запоріжжі ЗСУ знищили групу російських диверсантів, яка хотіла проникнути в тил.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що на території білорусі росія готує диверсійно-розвідувальні групи. Для їхнього формування країна-агресорка використовує білоруських військових.

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