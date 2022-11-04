Вивозив до Росії українське зерно: СБУ затримала депутата-зрадника на Харківщині

В Україні продовжують викривати зрадників. Так, СБУ знайшла ще одного ворожого поплічника у звільнених районах Харківської області.

Зловмисником виявився депутат однієї із селищних рад Куп’янського району. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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СБУ затримала депутата-зрадника

Під час захоплення частини Харківської області депутат одним із перших пішов на співпрацю з ворогом. Бувши власником декількох сільгосппідприємств, посадовець запропонував окупантам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України.

Для цього він "перереєстрував" агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації та почав сплачувати податки до бюджету Росії.

До того ж основну частину зібраного врожаю зрадник мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться, – реалізовувати на території Росії.

Крім того, депутат надав агресорам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

Після деокупації району депутат залишився у селищі й сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.



Депутата затримали співробітники СБУ / фото Служба безпеки України

Що загрожує зраднику

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресорці. Тепер вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Депутати-зрадники в Україні

Служба безпеки України викрила на державній зраді депутата однієї з місцевих рад у Херсонській області. Його завербувала російська ФСБ.

Також Служба безпеки України викрила депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" та ще 2 колаборантів. Вони "здавали" учасників опору в Лимані та Херсонській області.

До речі, на останньому засіданні політичної ради партії "Слуга Народу" ухвалили рішення про позбавлення мандатів місцевих депутатів, щодо яких є підозра у співпраці з ворогом.

Нагадаємо, що депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов почав працювати з окупантами й став головою"правління" Херсонщини з питань сільського господарства. Втім, зрадника застрелили 28 серпня у селі Залізний Порт.

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