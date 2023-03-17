На Кіровоградщині зрадниця наводила окупантів на важливі військові об'єкти: їй загрожує в'язниця
Джерело:Служба безпеки України
На Кіровоградщині затримали зрадницю, яка розвідувала локації підприємств українського оборонпрому. Тепер їй загрожує позбавлення волі.
Жінка працювала на російських терористів. Зрадницею виявилась мешканка Олександрійського району.
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Як зрадниця "допомагала" окупантам
Як стало відомо, жінка збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території Кіровоградщини. Зокрема, ворогу потрібна була інформація щодо підприємств, які виконують державні оборонні замовлення для потреб ЗСУ.
Отримані відомості мала передати месенджером через "зв'язкових", які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах,
– розповіли правоохоронці.
Що загрожує жінці
У підсумку співробітники СБУ затримали зловмисницю та вилучили в неї телефон з потрібними доказами.
Правоохоронці повідомили затриманій про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зрадницю України вже затримали / фото СБУ
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