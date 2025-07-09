СБУ затримала китайських шпигунів, які хотіли викрасти технологію українських ракет "Нептун"

СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських крилатих ракет "Нептун". Це 24-річний ексстудент київського вишу та його батько.

Обидва є громадянами Китаю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ затримала китайських шпигунів

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Це 24- річний ексстудент одного з київських технічних вишів та його батько. Хлопчину відрахували з вишу за неуспішність у 2023 році, але він залишився у Києві.

Батько ж періодично навідувався до України, щоб координувати агентурну роботу свого сина.

Колишній студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських ракет "Нептун".