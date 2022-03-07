СБУ затримала на кордоні з Польщею нардепа Шевченка
Служба безпеки України затримала на кордоні народного депутата Євгена Шевченка. Він намагався виїхати до Польщі.
Затримання народного обранця здійснили 7 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на перевірене джерело в правоохоронних органах.
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Чому це сталося
Ймовірно, причиною затримання було те, що чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України в умовах воєнного стану. Наразі "Слугу народу" вже доставили в Київ.
Поки невідомо, чи став Шевченко фігурантом кримінального провадження. Тому не можна сказати напевне, яке покарання можливе за цю, ймовірно, "спробу втечі".
Переконаний прихильник Лукашенка
- Найбільш скандальним у постаті обранця є те, що він не раз демонстрував прихильність до самопроголошеного президента Білорусі.
- Зокрема, в лютому 2021 року він відвідав "Всебілоруські" збори Лукашенка.
- Згодом, наприкінці квітня того року, Шевченко знову поїхав у Білорусь, щоб зустрітися з самопроголошеним президентом.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко тоді повідомив, що ця поїздка була приватною та власним коштом.
- За словами Шевченка, самопроголошений президент Білорусі нібито "передав через нього" послання до очільника України Володимира Зеленського.
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