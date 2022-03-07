СБУ затримала на кордоні з Польщею нардепа Шевченка

Служба безпеки України затримала на кордоні народного депутата Євгена Шевченка. Він намагався виїхати до Польщі.

Затримання народного обранця здійснили 7 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на перевірене джерело в правоохоронних органах.

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Чому це сталося

Ймовірно, причиною затримання було те, що чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України в умовах воєнного стану. Наразі "Слугу народу" вже доставили в Київ.

Поки невідомо, чи став Шевченко фігурантом кримінального провадження. Тому не можна сказати напевне, яке покарання можливе за цю, ймовірно, "спробу втечі".

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