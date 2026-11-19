Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента поблизу лінії фронту на Донеччині. Чоловік діяв за 4 кілометри від передової та передавав ворогу координати українських військових позицій на Слов’янському напрямку.

Про це 18 листопада повідомили у СБУ.

Що відомо про ворожого коригувальника?

За даними слідства, основними цілями коригувальника були замасковані пункти управління українськими ударними та розвідувальними безпілотниками. Також він намагався виявити вогневі позиції самохідної артилерії ЗСУ, щоб передати ці дані російським військам.

СБУ затримала чоловіка безпосередньо у "сірій зоні", коли він готував чергову порцію інформації для передачі окупантам.



Затриманий колаборант / Фото Служба безпеки України

Як з'ясували правоохоронці, завдання російських спецслужб виконував безробітний житель Миколаївки. У поле зору окупантів він потрапив через свої дописи в Telegram-каналах із закликами до захоплення регіону.

За виконання завдань чоловік розраховував на "евакуацію" на окуповану територію та отримання російського громадянства. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше спецслужбовці затримали агента в Києві, який маскував розвідку під спільні прогулянки зі своєю співмешканкою.