СБУ затримала ексдепутата, який наводив ракети на Херсон

Служба безпеки України продовжує викривати злочинців, які працюють на боці Росії. На днях їй вдалося затримати коригувальника вогню окупантів, яким виявився колишній депутат.

Було викрито групу з чотирьох людей, які займалися коригуванням ракетних та дронових ударів на Херсонську область. Двох із них вдалося затримати під час виконання їхніх завдань – ексдепутата Херсонської районної ради та працівницю лікарні. Як повідомив 24 Каналу депутат Херсонської облради Сергій Хлань, затриманий депутат балотувався від партії "Нам тут жити" Ігоря Колихаєва".

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Третім учасником ворожої групи був колишній місцевий знайомий ексдепутата, який також виконував роль резидента агентурної групи. Під час окупації Херсона він почав співпрацювати із ФСБ, а після звільнення територій втік до Росії.

Також Службі безпеки України вдалося встановити особу четвертого учасника-посібника російської агентури, який наразі перебуває на тимчасово окупованій території України.

Які завдання виконували

За даними СБУ, для коригування ударів злочинці здійснювали прогулянки містом, в ході яких приховано фіксували місця базування Сил оборони. Також вони збирали розвіддані про наслідки прильотів. Ці дані ексдепутат Херсонської райради "узагальнював" та надсилав ворогу.

Слідство встановило, що за їхнім "наведенням" росіяни обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Нацполіції. Крім того, вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонську область.

Що чекає на зрадників

Наразі всім чотирьом посібникам окупантів повідомлено про підозру:

Зокрема, ексдепутату, як і двом агентам, які переховуються на окупованій території та в Росії, повідомлено підозру у державній зраді та пособництві країні-агресорці. Колишній депутат Херсонської районної ради зараз перебуває під вартою. Йому загрожує довічне.

Медичній працівниці кваліфіковано підозру у несанкціонованому поширенні інформації про засоби протидії збройній агресії Росії.

Чому вони це роблять

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань зауважив, що люди бувають різні: кимось рухає гонитва за грошима, хтось є переконаним зрадником або потрапляє до сіток Росії. Таких людей можуть залучати, а потім шантажувати.

Служба безпеки України постійно викриває тих, хто працював з окупантами. Особливо це стосується часу після деокупації територій. Сплячі агенти, які були завербовані під час окупації і проявляються зараз як коригувальники вогню, здають координати пересування нашої військової техніки чи розташування наших військових,

– підкреслив Сергій Хлань.

Він підсумував, що такі випадки трапляються, але головне, що Служба безпеки України викриває їх і притягує до відповідальності.

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