Жінка шпигувала за ППО, а чоловік робив підпали на Укрзалізниці: СБУ затримала подружжя у Дніпрі

У Дніпрі вдалося викрити подружжя-зрадників, які працювали на країну-агресора. Вони передавали окупантам локації української ППО та вчиняли підпали на Укрзалізниці.

Агентами ФСБ виявилися 40-річний дніпрянин та його 36-річна дружина. Відомо, що вони діяли в парі з чітким розподілом обов’язків під час виконання ворожих завдань.

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"Ідеальна пара" з Дніпра

Співпрацювати з російськими спецслужбами подружжя почало у червні 2024 року. Спершу ФСБ дистанційно завербувала чоловіка. Він привернув увагу окупантів, коли шукав швидкого заробітку на Телеграм-каналах. Вже після зрадник залучив до злочинної діяльності свою дружину.

Щоб виконати перевірочне завдання окупантів, агенти розклеювали по місту провокаційні листівки, де пропонували "легкі" гроші від росіян.

Встановлено, що жінка вела шпигування за місцями базування української ППО. Передусім, вона намагалася виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій наших військ.

Чоловік займався підпалами. Задокументовано, що він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Процес загоряння агент відзняв на камеру свого телефону для "звіту" перед російським куратором.

У подальшому фігурант мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об’єктах Укрзалізниці. Таким чином окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту.

Наразі чоловіку повідомили підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Дії його дружини кваліфіковано як несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, його спільниці – 8 років тюрми.

До слова, СБУ затримала кілера ФСБ, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради, після невдалої спроби втечі на окуповану територію через територію ЄС.