Щодня проїжджала до 100 кілометрів: як російська агентка хотіла виявити позиції ЗСУ

На Донеччині затримали жінку, яка за завданням російських спецслужб розвідувала дислокацію та переміщення українських Сил оборони в області. Для цього вона щодня проїжджала до 100 кілометрів.

У зоні особливої уваги фігурантки були місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Долала довгу дорогу, аби догодити ворогу

За даними СБУ, зловмисниця, щоб зібрати розвідувальну інформацію для противника, сама об'їжджала населені пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки.

Щоб виявити та зафіксувати позиції українських захисників, жінка проїжджала громадським транспортом до 100 кілометрів за день поблизу передової.

Співробітники СБУ своєчасно викрили агентку Росії. Вони задокументували її злочинні дії та затримали у власному помешканні.



СБУ затримала зрадницю, яку завербувала російська спецслужба / Фото СБУ

Крім цього, у зловмисниці вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для листування з російським ФСБ та для фіксації українських об'єктів.

Таким чином, завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося провести заходи, щоб убезпечити позиції та маршрути пересування підрозділів ЗСУ.

Що відомо про зловмисницю

У СБУ повідомили, що фігуранткою є 33-річна мешканка Новогродівки. За даними слідства, жінку ще у жовтні 2023 року дистанційно завербували кадрові співробітники ФСБ.

Ворог запримітив зловмисницю через її антиукраїнську активність у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Щоб комунікувати з російською спецслужбою жінка використовувала анонімний чат у месенджері. Вона передавала інформацію у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах.

Зловмисниця листувалася з ворогом / Фото СБУ

За даними української спецслужби, за виконані завдання фігурантка отримувала від російського куратора грошову "винагороду", яка надходила на її банківську картку.

Противнику були необхідні ці розвіддані, щоб спланувати власні бойові операції, зокрема ракетно-артилерійські обстріли позицій українських військ на східному фронті.

Що загрожує фігурантці

СБУ зібрала всі необхідні докази та повідомила затриманій про підозру за статтею державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення.

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