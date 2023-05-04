Підозрюється в розкраданні коштів: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Служба безпеки 4 травня викрила корупційну схему у Вознесенську, учасники якої привласнили собі гроші на закупівлі оборонної продукції. Відомство затримало першого заступника мера міста.

За даними слідства, він також залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих. Попередньо учасники завдали державі збитків на майже мільйон гривень.

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У Вознесенську СБУ затримала віцемера

Перший заступник мера, голова місцевого благодійного фонду і 2 бухгалтери виводили у тінь бюджетні кошти. Ці гроші були призначені для закупівлі техніки для оборони регіону. Крім цього, вони не використовували електронну систему закупівель "Prozorro".

Під час обшуків у чоловіків виявили комп’ютерну техніку, документи та понад 1 мільйон гривень готівкою.

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Наразі чоловікам повідомили про підозру за привласнення та розтрату службового майна, вчиненого в особливо великих розмірах. Якщо їхню вину доведе суд, то їм може загрожувати до 12 років в'язниці.

У СБУ також повідомили, що досудове слідство триває і питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу ще вирішується.

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Сергій Шайхет розповів, що у Вознесенську посадовець зі своїми спільниками закупили 7 причепів за значно завищеною ціною. Вона майже в 600 разів перевищує суму неоподаткованого мінімуму доходів українців.

Перед законом рівні всі, навіть, якщо ти перший заступник мера,

– зауважив начальник поліції.

Шайхет також зазначив, що якщо їх визнають винними, то, крім ув'язнення, чоловікам заборонять обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. До того ж у них конфіскують все майно.

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