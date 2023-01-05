СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА: той обіцяв "відмазати" від в'язниці підлеглого

Українські силовики завітали в Одеську обласну військову адміністрацію, аби затримати заступника її очільника. Чиновник пропонував "допомогу" одному з держпосадовців в обмін на хабар у розмірі 35 тисяч доларів.

Попри війну, Служба безпеки України продовжує боротися з українськими корумпованими чиновниками. Власне, затриманому заступнику очільника ОВА оголошено про підозру за двома кримінальними статтями. Високопосадовець обіцяв допомогти підлеглому позбутися кримінальної відповідальності, якщо той занесе йому 35 тисяч доларів.

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Візит силовиків до заступника глави ОВА

Зауважмо, що поки невідомо, про кого саме йдеться. До того ж в Україні діє презумпція невинності – тобто людина не вважається винною у скоєнні злочину доти, допоки її провину не визнає суд.

Однак правоохоронці стверджують, що задокументували факт передачі одному зі заступників глави ОВА "авансу за допомогу" у розмірі 27 тисяч доларів. За ці гроші затриманий повинен був би "відмазати" від вязниці одного з підлеглих.

Для цього він (заступник глави ОВА – 24 Канал) нібито планував використати особисті зв'язки у правоохоронних органах України,

– констатували у пресслужбі СБУ.

Водночас там опублікувала світлини, що підтверджують візит СБУ до чиновника. На кадрах, зокрема, видно готівку, яку хотів державний посадовець передати своєму водію. Власне, саме у цей момент правоохоронці зявилася в будівлі ОВА.

Служба безпеки затримала корумпованого одеського чиновника: дивіться фото

Окрім того, в СБУ зазначили, що правоохоронці провели обшуки в маєтку та автомобілі чиновника. Під час них вони виявили:

понад 45 тисяч доларів;

близько 21 тисячі євро;

золоті злитки та монети.

Наразі затриманого звинувачують у тому, що він заволодів чужим майном, зловживаючи довірою. Простіше кажучи, чиновнику інкримінують шахрайство. Окрім того, йому оголошена про підозру за статею кримінального кодексу про те, що він скористався своїм службовим становищем та підбурив іншу службову особу до хабарництва.

Зверніть увагу! Як повідомляють СБУ, зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому.