Співпрацював з окупантами від перших днів вторгнення: СБУ затримала зрадника

Співробітники Служби безпеки України затримали на Харківщині агента воєнної розвідки Росії. Як виявилося, він у перші дні повномасштабної війни коригував авіаудари по Харкову "в обхід" ППО.

Правоохоронці розповіли, що зловмисник розвідував місця базування та переміщення українських військ, а особливо цікавився локаціями вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони ЗСУ. Ця інформація дозволяла російським бомбардувальникам обходити систему протиповітряної оборони та завдавати ударів по місту Харків.

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Що відомо про фігуранта справи

У повідомленні мовиться, що фігурант був завербований російською розвідкою ще до початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Його близька родичка – командир російського диверсійно-розвідувального загону під позивним "Багіра". Саме вона була зв'язківцем для зловмисника.

Правоохоронці розповіли, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України, чоловік розвідував місця базування та рух українських військ, які вели бої за обласний центр.

Найбільше його цікавили локації вогневих позицій комплексів ППО Збройних Сил України. Така інформація була особливо цінною для окупантів, оскільки дозволяла російським бомбардувальникам завдавати удари по місту в обхід систем протиповітряної оборони.

Також правоохоронці зазначили, що отриману від свого родича інформацію "Багіра" передавала кадровому співробітнику російської розвідки з метою планування бойових операцій на східному фронті.

Співробітники СБУ систематично відстежувати рухи російського агента та затримали його у помешканні, де він перераховувався. Зараз він перебуває під вартою і обвинувачений за статтею про державну зраду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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