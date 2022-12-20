Підіймав російський прапор над мерією Харкова, – СБУ затримала одного з прихильників "новоросії"

Служба безпеки затримала прихильника "русского міра", який понад 8 років переховувався від правоохоронців. Чоловік був поплічником росіян і брав участь у спробах насильницького захоплення влади в Харкові у 2014 році.

Він закликав до штурму міськради та підійняв російський прапор над установою. Крім того, зловмисник знімався в пропагандистських роликах росіян.

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Понад 8 років чоловік утікав від правосуддя

Під час контрдиверсійних заходів у Харкові СБУ викрила поплічника окупантів, що ще з 2014 року переховувався від поліції. Чоловік постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів, щоб його було складно знайти.

Однак правоохоронцям таки вдалося затримати зрадника. Удома він тримав цілий арсенал атрибутів "русского міра".

Що вдалося виявити правоохоронцям у помешканні чоловіка:

Прапори Росії та георгіївські стрічки;

снайперську гвинтівку з оптикою;

самозарядну гвинтівку Z-10;

набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 міліметра.

Саме він у 2014 році підіймав російський прапор над будівлею Харківської міськради

Відомо, що чоловік був прихильником кремлівського проєкту "новоросія". Він брав активну участь у спробах захоплення влади у Харкові та власноруч вішав російський прапор над мерією, повідомляють у СБУ.

Також зрадник агітував Росію до "зміни меж кордону України" та захоплення органів влади. Зловмисник знімався у роликах пропагандистів, зокрема для кремлівського телеканалу "Россия 1".

Правоохоронці упіймали злочинця, що переховувався з 2014 року / Фото СБУ

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