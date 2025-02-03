Спецпризначенці СБУ знищили рідкісну російську РЛС: вражаюче відео

Спецпризначенці підрозділу СБУ "Альфа" продовжують завдавати втрат російському агресору. Серед іншого бійці уразили рідкісну радіолокаційну станцію для зенітно-ракетного комплексу "БУК-М3".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ знищила рідкісну РЛС для ЗРК "БУК-М3"

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ уразили рідкісну РЛС для ЗРК "БУК-М3". Серед іншого за минулий тиждень воїни ударними дронами й іншими вогневими засобами "відмінусували":

️8 танків;

️26 ББМ;

️16 артсистем;

️1 систему ППО;

️126 одиниць автотранспорту;

️4 БпЛА та 32 антени зв'язку;

️145 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій;

️1 склад із боєприпасами;

265 окупантів.

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Як спецпризначенці СБУ "прогрівають" ворога: дивіться відео

Зауважимо, що станом на ранок 3 лютого Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 841 тисячу бійців і більш ніж 122 тисячі одиниць техніки та озброєння.