СБУ затримала підривників польського Меморіалу орлят у Львові: причетне оточення Януковича

Співробітники Служби безпеки України затримали двох виконавців підриву польського Меморіалу орлят на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус.

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає прес-центр СБУ.

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"За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням біглого екс-президента під кураторством російських спецслужб", – заявив Грицак.

Також голова спецслужби зазначив, що співробітники СБУ зірвали майже 100 спроб інспірування штучних протестних акцій, націлених на дестабілізацію ситуації у державі в інтересах Росії.

Служба заблокувала наміри спецслужб РФ провести приховану федералізацію та автономізацію кількох регіонів України, зокрема і в Одеській області,

– додав голова СБУ.

Нагадаємо, 13 березня у Львові на території Личаківського кладовища трапився вибух. Внаслідок події ніхто не постраждав, за фактом вибуху порушено кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".