СБУ затримала підривників польського Меморіалу орлят у Львові: причетне оточення Януковича
Співробітники Служби безпеки України затримали двох виконавців підриву польського Меморіалу орлят на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус.
Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає прес-центр СБУ.
Читайте також: Так званого "депутата" з окупованого Криму затримали українські спецслужби
"За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням біглого екс-президента під кураторством російських спецслужб", – заявив Грицак.
Також голова спецслужби зазначив, що співробітники СБУ зірвали майже 100 спроб інспірування штучних протестних акцій, націлених на дестабілізацію ситуації у державі в інтересах Росії.
Служба заблокувала наміри спецслужб РФ провести приховану федералізацію та автономізацію кількох регіонів України, зокрема і в Одеській області,
– додав голова СБУ.
Нагадаємо, 13 березня у Львові на території Личаківського кладовища трапився вибух. Внаслідок події ніхто не постраждав, за фактом вибуху порушено кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".