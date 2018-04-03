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СБУ затримала підривників польського Меморіалу орлят у Львові: причетне оточення Януковича

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Меморіал орлят у Львові
Меморіал орлят у Львові / Фото з вільних джерел

Співробітники Служби безпеки України затримали двох виконавців підриву польського Меморіалу орлят на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус.

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає прес-центр СБУ.

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"За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням біглого екс-президента під кураторством російських спецслужб", – заявив Грицак.

Також голова спецслужби зазначив, що співробітники СБУ зірвали майже 100 спроб інспірування штучних протестних акцій, націлених на дестабілізацію ситуації у державі в інтересах Росії.

Служба заблокувала наміри спецслужб РФ провести приховану федералізацію та автономізацію кількох регіонів України, зокрема і в Одеській області,
– додав голова СБУ.

Нагадаємо, 13 березня у Львові на території Личаківського кладовища трапився вибух. Внаслідок події ніхто не постраждав, за фактом вибуху порушено кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Теги: Новини України Новини політики СБУ Новини Польщі Новини Львова Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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