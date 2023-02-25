За 4 дні до вторгнення "Сбєрбанк" у Києві скуповував всю готівку, яку міг, – Буданов

Начальник Головного управління розвідки констатував, що за чотири доби перед початком великої війни один з російських банків в Україні скуповував всю готівку за максимальним курсом. Зауважимо, що про це він розповів в інтерв'ю телеведучому Дмитрові Комарову.

Уже рік триває широкомасштабна війна Росії проти нашої держави, та з нагоди цього відомий український журналіст Дмитро Комаров вирішив зняти документальний фільм. Зокрема, у ньому взяв участь глава Головного управління розвідки Буданов.

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Навіщо росіянам була готівка

На одному з уривків цього фільму можна побачити, як ведучий запитує посадовця про факти, які були досі засекреченими, але про які вже тепер можна говорити.

Є дуже цікавий факт. За чотири доби (до великого вторгнення – 24 Канал) відділення "Сбербанку Росії", які були у нас представлені, особливо в Києві, скупили всю готівку, яку тільки могли, за максимальним курсом. Вона була вся накопичена в їхніх сховищах,

– констатував Буданов.

Водночас він зазначив, що окупанти чекали, коли зайдуть свої в місто, аби почати роздавати їм ці гроші. Власне, загарбники планували упродовж декількох днів, якщо не годин, захопити столицю. Проте українська армія не дала їм цього зробити.

Буданов розповідає про скуповування росіянами готівки напередодні вторгнення 24 лютого: дивіться уривок з фільму "Рік"

Росія хотіла висадити десант у Києві

Згадаємо, що у цьому ж фільмі Буданов разом з главою Міноборони Олексієм Резніковим та Головнокомандувачем Збройних Сил Валерієм Залужним розповідали про висадку десанту Росії в Києві у перші години широкомасштабної війни. За їхніми словами, окупанти мали намір висадити своїх військових з літальних апаратів біля стадіону "Олімпійський".

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Однак їм не вдалось це зробити – як і не вдалось "взяти Київ за три дні". До речі, ця фраза потім стала мемом. Росіяни сподівались, що не пізніше 27 лютого 2022 року над Києвом майорітиме російський прапор, проте уже рік не можуть досягти бодай найменших успіхів на полі бою.