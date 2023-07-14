Результат вже бачили: що у Повітряних силах кажуть про SCALP-EG, які надає Франція

Франція передає Україні ракети SS/SCALP-EG. У Повітряних силах проаналізували, який ефект для України вони матимуть.

Деталі Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що в Україні з'явилися крилаті ракети: британські та французькі.

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Ігнат наголосив, що це – спільна розробка. Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що у Великій Британії вона називається Storm Shadow, а у Франції – SCALP-EG.

Ракета – крилата, потужна. Ракета вже показала результати. Всі їх бачили. Б'є далеко, б'є точно, б'є без шансів для окупантів. Нам треба багато. Їх багато не буває,

– наголосив Ігнат.

Він додав, що Україні також потрібні балістичні ракети ATACMS.

Що відомо про SCALP-EG