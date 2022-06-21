Секретар Радбезу Росії Патрушев поїхав до Калінінграда "розбиратися з Литвою"

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув з робочою поїздкою до Калінінградської області на нараду з національної безпеки.

Патрушев поїхав в Калінінградську область

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 канал. Вони зазначають, що нарада відбудеться через ситуацію, яка склалася з відмовою Литвою на транзит з основної території Росії низки товарів, що потрапили під санкції Європейського Союзу.

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Нарада пройде за участю повноважного представника президента Росії у Північно-Західному федеральному окрузі Олександра Гуцана, глав регіонів, що входять до складу ПЗФО, представників низки міністерств та відомств,

– повідомили у пресслужба апарату Ради безпеки.

Там також заявили, що ця поїздка планова і була намічена ще до введення Литвою обмежень на транзит до Калінінграда і не пов'язана безпосередньо з цими подіями. Але ніяких доказів цим словам не надається.

Під час відрядження у Патрушева також запланована окрема бесіда з повпредом та з губернатором Калінінградської області Антоном Аліхановим.

Що сталося між Литвою і Росією

Минулого тижня Литва зупинила транзит товарів, які потрапили під санкції з основної частини Росії до Калінінградської області. Зараз заборонений транзит сталі та іншої продукції, яка виготовлена ​​із залізної руди. А вже з 10 липня така заборона буде діяти щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – російської нафти.

Через це в Росії відреагували, як завжди – істерикою та погрозами. МЗС Росії заявило, що країна залишає за собою право на дії щодо захисту своїх інтересів, якщо найближчим часом Литва не відновить вантажний транзит до Калінінграда. Та вже почали військові навчання в області біля кордонів з Литвою.

В ЄС назвали російські заяви про блокаду пропагандою, але пообіцяли провести перевірку юридичних аспектів вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит.

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