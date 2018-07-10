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Секс-символ на трибуні і гумові іграшки на тренуванні – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

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Збірна Англії розважається
Збірна Англії розважається

Чемпіонат світу-2018 третій день "живе скандалом" навколо слогана "Слава Україні". Проте на мундіалі в Росії відбувається й багато інших цікавих подій, про які ми зараз розкажемо e традиційній підбірці нефутбольних історій.

Поки збірна Хорватії намагається загасити придуманий і роздмуханий Росією і ФІФА скандал, її суперник у півфіналі – команда Англії тренується досить оригінально з… гумовими курками. На одному із занять футболісти кидалися цими іграшками і забирали їх один в одного. При цьому гравці виглядали щасливими, як діти. Отже задум штабу збірної спрацював.

Ті, хто в команді відповідають за фізичну підготовку, намагаються надихнути наших хлопців фізично і психологічно, щоб тренування не були нудними, – зауважив головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт. – Звідси і курки.

Матч Англія – Хорватія відбудеться завтра, 11 липня, в Москві.

Козирна дама Франції

А щойно розпочався перший півфінал Франція – Бельгія. На думку експертів, шанси суперників приблизно рівні. Хоча у французів є додатковий козир, а саме – козирна дама.
На матч до Санкт-Петербурга прилетіла знаменита актриса і модель, 51-річний секс-символ Памела Андерсон. Вона вже рік зустрічається з 32-річним захисником збірної Франції Аділем Рамі й періодично бувала на матчах коханого й раніше.

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Памела Андерсон на трибуні
Памела Андерсон на матчі чемпіонату Франції вболіває за коханого

Доброго ранку в Санкт-Петербурзі. Я рада бути тут, щоб підтримати Францію в Кубку світу. Моя любов, яка рухала гори, змусила прилетіти мене сюди... Я відчуваю себе маленькою дівчинкою, – написала Андерсон в Instagram.

Футбол об’єднав Росію й Україну?

Виявляється, своя козирна дама була і в збірної Росії. Це відома співачка "без роду, без племені" Анна Седокова. Вона також спеціально прилітала до Москви на футбол – щоб підтримати росіян перед поєдинком з Хорватіїю. Як відомо, господарям її підтримка не допомогла. Зате безголоса учасниця багатьох пропагандистських концертів засвітилася на телебаченні – на "Першому каналі" в програмі "Пусть говорят". Там вона, зокрема, розказала чергову байку про те, як "футбол об’єднав Росію й Україну" і як "українці вболівають за росіян".

Я тільки вночі прилетіла з Одеси, а перед цим – з Києва. Кожен, кого я зустрічала на вулиці, всі говорили, всі підтримували збірну Росії. Всім це дуже важливо, – розпиналася Седокова.

Як російському тренеру пальця "ампутували"

Втім, що говорити про Україну, якщо навіть у Росії свою збірну підтримують дещо дивно. Візьміть, наприклад, хоча б історію з муралом у Санкт-Петербурзі, на якому зображений головного тренера російської команди Станіслав Черчесов.

Мурал Черчесова
Спочатку мурал з Черчесовим був такий...

Це зображення з написом "Ты просто космос, Стас" з'явилося після перемоги Росії над Єгиптом (3:1). Але після поразки від Хорватії інші заповзяті хужожники палець зафарбували, надавши руці жахливого вигляду. При цьому процес "ампутації" супроводжувався бійкою, в якій, за інформацією медіа, фанати "Зеніта" досить жорстоко побили авторів муралу, котрі прибігли рятувати свій "шедевр".

Мурал з Черчесовим
Станіслав Черчесов без пальця

Чим "зенітівцям" не сподобався Черчесов? Він буцімто склав пальці в латинську букву L – а це символ варшавської "Легії", яку свого часу тренував нинішній наставник збірної Росії.

Одразу після бійки автори муралу самі його зафарбували. А наступного дня намалювали новий – на ньому Черчесов по-військовому "віддає честь". Звісно, такий варіант для Росії прийнятніший і символічно демонструє "суть країни".

Мурал з Черчесовим
Станіслав Черчесов "віддає честь"

Грабіжницькі рекорди

Тим часом, у тому ж Санкт-Петербурзі сталося чергове серйозне пограбування. У футбольного фаната з Пакистану витягли гаманця, де були гроші, банківські картки і навіть водійські права. Загалом, 43-річний гість зі сходу позбувся грошових коштів десь на 11 тисяч доларів. Сума чимала, але не рекордна – сумну першість продовжує утримувати китайський вболівальник, у якого вкрали 15 тисяч доларів.

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Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Публікації Статті ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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