Секс-скандал із співробітником Нацполіції: блогеру Барабошку обрали запобіжний захід

У п'ятницю, 30 листопада, у Печерському райсуді проходить розгляд справи про секс-скандал зі співробітником Нацполіції Олександром Варченко. Причетному до цієї справи блогеру Олександру Барабошку обрали запобіжний захід – 2 місяці арешту до 29 січня з можливістю застави 3 мільйони гривень.

Натомість прокурори напередодні клопотали про заставу сумою 6,5 мільйонів гривень. Йому інкримінували статтю про порушення недоторканності приватного життя.

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24 канал повідомляв, що сам блогер Барабошко розповідав, що його схопили 29 листопада в кафе на Бульварно-Кудрявській. Люди в масках провели обшук в його будинку, а його били, коли він не міг розблокувати свій телефон.

Спочатку вони попросили мене ввести пароль до телефону, але я його забув. Я їм сказав про це, натомість вони почали мене бити. За кожне не правильно введений пароль – я отримував удар,

– сказав підозрюваний.

Сам Барабошко запевняє, що він не причетний до цієї інформаційної кампанії, що це все звинувачення, а йому начебто утискають свободу слова.



Олександра Барабошка вже вивели з залу суду

Додамо, що після цього обирати запобіжний захід мають політтехнологу Володимиру Петрову.

У чому суть скандалу між чиновником Нацполіції та студенткою?На початку листопада у Facebook почали поширювати пост студентки одного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина благала про допомогу. Мовляв, їй погрожував залицяльник, з яким познайомилася у соцмережі. Писав чоловік з акаунта Олександра Варченка – керівника департаменту захисту економіки Нацполіції. При посаді, що цікаво, і його дружина Ольга Варченко. Вона – перша заступниця голови Державного бюро розслідувань. Подружжя одразу заявило, що це фейк і спроба дискредитувати порядну родину.



Пізніше Наталія Бурейко на своїй сторінці у Facebook написала пост-вибачення і попросила не турбувати ЗМІ ні її саму, ні її родину. Після того про неї нічого не було чути.



Експерти підозрюють, що це піар-кампанія дружини Варченка Ольги. Між Варченко, яка у Бюро потрапила за протекцією Банкової, зокрема нардепа і "смотрящєго" за справами МВС Олександра Грановського, і її шефом Романом Трубою, кажуть, зараз напружені стосунки. А хід із вигаданим романом її чоловіка зробив Ольгу Варченко впізнаваною і дає більші можливості в ДБР.



До речі, саме боти і розповсюдили перший допис дівчини. Поширювати почали, як тільки інформація з'явилася. І вже за лічені хвилини допис Наталі, яка мала всього лиш три сотні друзів, розлетівся мережею.



У цій історії багато дивного. Наприклад, скріни із нібито розмови з Варченком у Tinder. У додатку можна завжди відстежити дату повідомлень, а тут жодних дат.





Наталія Бурейко і Олександр Варченко