Не лише від ударів ЗСУ: як вдається знищувати російську техніку

Російські окупанти зазнають колосальних втрат серед особового складу та військової техніки упродовж останніх місяців. Інколи самі загарбники випадково знищують власні системи.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що зараз надзвичайно небезпечно розміщувати техніку на відстані 10 – 15 кілометрів поблизу лінії бойового зіткнення. Вона з високою ймовірністю буде знищена. Це стосується як Сил оборони України, так і російських окупантів.

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Втрати Росії зросли

Як наголосив Селезньов, техніку не завжди вдається використовувати. Тому окупанти посилено використовують штурми піхотою, як це свого часу здійснювала ПВК "Вагнера". Внаслідок цього росіяни зазнають дійсно серйозних втрат, хоч і просуваються місцями на 100 – 200 метрів.

Я дивлюся на зведення від Генштабу. Упродовж останніх тижнів позначка знищених окупантів не падала нижче за тисячу. Путін марить капітуляцією України і висуває абсурдні умови. А от українське військо отримує все більше ресурсів для знищення ворожих сил та засобів,

– зауважив Селезньов.

Цікаво, що інколи окупанти самі випадково знищують власну техніку. 4 червня опублікували відео, де снаряд вибухає прямо у стволі артилерійської системи. Ймовірно, це був зенітно-артилерійський комплекс С-60.