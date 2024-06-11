Росіяни займаються дурнею: як окупанти готуються до "українського морського десанту"

Російські окупанти побоюються висадки "українського морського десанту" в Криму. Також Сили оборони зараз послідовно вибивають системи ППО росіян на півострові.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що вже другий рік поспіль росіяни займаються однією дурницею. Вони риють окопи на береговій смузі у кількох районах. Потім настає період штормів – і ці оборонні споруди успішно змиває вода.

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Що відомо про удари по Криму

Як наголосив Селезньов, Сили оборони системно та планово знищують військові об'єкти росіян в тимчасово окупованому Криму. Надзвичайно важливими були удари по радіотехнічних підрозділах, які розташовані в різних частинах півострова.

До прикладу, на горі Ай-Петрі вдалося знищити частину устаткування, яке дозволяло бачити усю акваторію Чорного моря аж до узбережжя Туреччини. Командира батальйону вбито. Ще постраждали адміністративні будівлі, де мешкає особовий склад. Ключове – ворог втрачає ресурси для спостереження,

– сказав Селезньов.

Паралельно Сили оборони планово вибивають ворожі зенітні ракетні комплекси. Вже було багато інформації про ураження ворожих ЗРК С-300 та С-400. Ворог продовжує втрачати ці важливі системи.

Журналісти вже повідомляли, що в Криму розташовано 232 військових об'єкти. Не варто забувати і про Керченський міст. Хоча треба пам'ятати, що ворог також використовував для перевезень великі десантні кораблі, поромні переправи та військово-транспортну авіацію. Хоча обсяги там неспівмірні,

– підкреслив Селезньов.

Вибухи в Криму: коротко