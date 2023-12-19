Повисла з моста після аварії: шокуючі кадри порятунку жінки з вантажівки на Івано-Франківщині

В Івано-Франківській області вантажівка пробила огорожу та повисла з моста. У кабіні перебувала жінка.

Аварія відбулася у вівторок, 19 грудня, у селі Вістова Калуської територіальної громади. ДТП сталася за участю вантажівки та легковика.

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Що відомо про ДТП на Івано-Франківщині

Внаслідок зіткнення з легковою автівкою КамАЗ ледь не вилетів з моста. Частина вантажівки повисла на висоті над водою.

У кабіні вантажівки перебувала жінка. Вона не могла самостійно вибратися з машини.

Наслідки аварії на Івано-Франківщині / Фото ДСНС

Співробітники ДСНС врятували цю жінку. Рятувальники застосували автодрабину.

На щастя, внаслідок цієї аварії загиблих та постраждалих немає. Медики оглянули жінку після її порятунку.

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